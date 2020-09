Opnieuw finale voor Werkendamse beachvolleybalster Raïsa Schoon

Links Raïsa Schoon, in het midden Anique Tavenier en rechts Sarah van Esch. (Foto: René van der Giessen)

Links Raïsa Schoon, in het midden Anique Tavenier en rechts Sarah van Esch. (Foto: René van der Giessen)

WERKENDAM • Het laatste beachvolleybaltoernooi van 2020 op Nederlandse bodem is alweer gespeeld. Twaalf keer werd er op het hoogste niveau gespeeld en twaalf keer wist de Werkendamse Raïsa Schoon met haar partner Katja Stam de finale te bereiken.

Maar liefst negen keer wist ze deze finaleplaats om te zetten in een gouden medaille, drie keer werd het zilver. Een nieuw record, nooit eerder kwam een dergelijke reeks voor.

Extra glans was er het afgelopen weekend op de Grand Slam in Utrecht. In het beachstadion op het Jaarbeursplein wisten de Werkendamse trainingsmaatjes van Schoon, Sarah van Esch en Anique Tavenier, ook de finale te behalen.

Zij waren dolblij met het zilver en Schoon en Stam sloten hun binnenlandse avontuur op een waardige manier af met weer een gouden plak.