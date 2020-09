Dakar-jaarboek opgedragen aan Edwin Straver

RIJSWIJK • Door Dakar Press is het Dakar Rally jaarboek 2020 uitgegeven.

Het naslagwerk over de afgelopen Dakar Rally is opgedragen aan de coureurs Edwin Straver uit Rijswijk en de Portugees Paulo Goncalves, die overleden tijdens de rally van dit jaar.

Voor de sponsors, familie en vrienden van Edwin Straver is het jaarboek beschikbaar voor de speciale prijs van 40 euro.

Het werk is te bestellen via onderstaande link. Er is een beperkte oplage beschikbaar.

https://www.tuinenwater.shop/nl/dakar-jaarboek-2020.html