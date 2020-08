EK-kwalificatiemoment voor jeugdtriatleten in Altena

ANDEL • Vier junioratleten van triathlon vereniging De Langstraat uit Waalwijk hebben vorige week woensdag een poging gedaan om zich te plaatsen voor het EK clubteams mixed relay in Portugal. Ze waren te gast bij AquaAltena en ZVDO '74.

Onder toeziend oog van NTB jurylid George Kingma, wiens dochter op ditzelfde onderdeel geplaatst is voor de Olympische spelen in Tokio, waren de atleten gestart op de atletiekbaan in Waalwijk. Onder niet al te gunstige en tropische omstandigheden wist dit team bestaande uit Soo Yin van Noorloos, Sem Lazeroms, Roos Englebert en Tim Manders een tijd neer te zetten van 22 minuten en 52 seconden. Dit was op 6400 meter net geen 17 kilometer per uur. Een mooi begin van de kwalificatie zeker omdat dit team eigenlijk betere zwemmers in huis heeft.

Na de finish van het lopen moest er binnen 90 minuten gestart worden met het zwemmen. Zwemvereniging Den Otter was had het zwembad wedstrijdklaar gemaakt. De lijnen lagen er in en de bodem lag op de perfecte diepte voor de zwemmers. De triatleten waren bijzonder te spreken over AquaAltena ze ervaarden het als een fijn bad.

Er kon op tijd gestart worden voor een gezamenlijke zwem afstand van 1200 meter. Na 14 minuten en 35 seconden werd de tijd stil gezet, hiermee kon het team tevreden zijn. Met de behaalde totaal tijden wist dit team zich op de tot nu toe eerste plaats te nestelen. Met nog enkele dagen te gaan hebben nog twee sterke teams, Almere en Aalsmeer de mogelijkheid zich te kwalificeren.

De NTB (Nederlandse triathlon bond) moet uiterlijk 12 augustus de EK inschrijving uitvoeren., nog een paar spannende dagen voor de atleten.