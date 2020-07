Werkendamse badmintonclub Cross Smash wil 'vitale vereniging' zijn

WERKENDAM • Een bijzonder jubileumjaar voor badmintonclub Cross Smash uit Werkendam. 'Een feest op anderhalve meter wordt 'm niet.'

Alle voorbereidingen voor de viering van de 50ste verjaardag van badmintonclub Cross Smash konden dit voorjaar door het coronavirus abrupt de prullenbak in.

Het weekend na 1 juli stonden een feestavond voor (oud-)leden en een ochtend voor jeugdleden gepland, maar Cross Smash heeft besloten de festiviteiten een jaar uit te stellen. "Een feest op anderhalve meter wordt 'm niet", zegt Sebastiaan Visser, sinds vorig jaar voorzitter van Cross Smash.

Reünietoernooi

"Voor volgend jaar staat alvast een groots reünietoernooi op de agenda. Dan valt 1 juli op donderdag, onze vast speelavond hier in De Crosser."

Tijdens de bouw van de sporthal bracht Jaap van Oord badminton naar Werkendam. Hij was in het leger in aanraking gekomen met de sport en legde de eerste leden van Cross Smash de spelregels uit.

Nu, 50 jaar later, is de eerste secretaris van de club Dick Hoeke nog altijd op de banen te vinden. "Samen met wat leeftijdsgenoten speelt hij een paar dubbeltjes en drinken ze achteraf een biertje aan de bar", vertelt Visser.

Zelf komt hij uit een echte badmintonfamilie. Hij speelde enkele jaren tweede divisie bij Vridos in Giessenburg en inmiddels is hij weer in Werkendam om hier het algemene niveau op te krikken.

Op de lange termijn is hiervoor de jeugd cruciaal, dus gaat Cross Smash na de zomer 'bad-mini-ton' voor kinderen tussen de 5 en 8 jaar opstarten, gaat de club met de jeugd trainen voor (deel-)diploma's en opnieuw in zee met de succesvolle jeugdtrainer Daan Tahitu.

"We teren nu te veel op spelers die tien jaar geleden goed waren. Daaronder zit weinig nieuwe aanwas van hetzelfde niveau", legt Visser uit.

Drive

Hij hoopt dat jonge spelers onder Tahitu de drive vinden om te blijven badmintonnen en zich in hun tienerjaren niet laten verleiden door bijvoorbeeld een bijbaantje. "We willen een vitale vereniging zijn."

Dat betekent dat niet alleen het niveau, maar ook de sfeer, de organisatie en de samenwerking met andere partijen top moeten zijn.

Na een dipje zo'n vijf jaar geleden zit Cross Smash anno 2020 op zo'n 100 leden en Visser zou graag zien dat dat aantal verder groeit. De ruimte is er in ieder geval, zegt hij. "Op onze vrijspeelavond op donderdag zijn er nog een aantal banen vrij, dus nieuwe spelers zijn welkom."

Badminton is een uitdagende sport, vol explosiviteit en tactiek, beschrijft hij en sinds kort heeft Cross Smash ook airbadminton aan het aanbod toegevoegd. "Deze nieuwe sport is nog volop in ontwikkeling, maar we zijn er inmiddels al aardig bedreven in geraakt."

www.bccrosssmash.nl