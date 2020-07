Renzo van Emmerik boekt progressie

MEEUWEN • Ondanks een crash in de eerste race heeft Renzo van Emmerik met een vijfde plaats in race 2 en met een nieuw persoonlijk record zaterdag het dubbele ONK SuperCup 1000-programma in Assen met een positief gevoel afgesloten.

De uitstekende weersomstandigheden op de voorafgaande trainingsdag zorgden ervoor dat basissetting van de BMW S 1000 RR kon worden doorontwikkeld. Dit resulteerde in een nieuw persoonlijk record en een vierde kwalificatietijd op de racedag.

De start in race 1 was matig en de coureur uit Meeuwen verloor de aansluiting met de kopgroep. "Ik kwam na de start in gevecht met een coureur om de vijfde plaats waar ik lastig voorbij kwam", vertelt Van Emmerik.

Highsider

"Eenmaal er voorbij, verbeterde ik mijn pr met nog eens 0,3 seconde, maar in de daaropvolgende ronde ging ik er met een flinke highsider hard af. De motor had een hoop schade en ik had een flinke gekneusde vinger en pijnlijke plekken over mijn hele lichaam. Dankzij het Rent a Superbike-team kon de motor gelukkig weer op tijd worden opgebouwd voor de start van race 2."

Ondanks een pijnlijke hand had de Meeuwenaar een goede start in race 2 en kon hij de kopgroep goed volgen.

Van Emmerik: “Tegen het einde van de race moest ik op de vijfde plaats liggend het tempo iets laten zakken. Ik probeerde in de laatste bocht nog een actie in te zetten om de vierde plaats te pakken, maar dat zat er helaas nét niet in. Ondanks de crash een goed weekend gehad, waarin we progressie hebben gemaakt waardoor ik weer voor het podium kan vechten.”