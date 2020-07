Daan Tahitu keert terug bij Werkendamse badmintonclub

WERKENDAM • Succestrainer Daan Tahitu keert terug bij badmintonclub Cross Smash.

De afgelopen weken heeft hij al enkele gasttrainingen verzorgd en Tahitu is daarbij enthousiast geworden over het talent dat in de jeugdgroepen aanwezig is. De trainer zal na de zomervakantie samen met de huidige trainers op de zaterdag met de jeugd aan de slag gaan.

Het eerste jeugdteam wist eerder onder leiding van Tahitu vijf jaar op rij kampioen te worden, waaronder op het hoogste niveau, toentertijd de jeugdklasse A. Met het aantrekken van Tahitu zet Cross Smash een belangrijke stap naar het verder professionaliseren van de trainingen.

De komende weken is sporthal De Crosser gesloten. Het nieuwe seizoen begin weer op donderdag 27 augustus.