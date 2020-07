Werkendamse beachers doen het goed

WERKENDAM • De Copakadijk was zaterdag opnieuw het toneel voor de topdivisie en eerste divisie beachvolleybal. Zestien teams streden om de podiumplaatsen.

De thuisteams van Beachsport Vereniging Werkendam deden het uitstekend.

In de eerste divisie bewees het team Diede van den Broek en Romy Teuling dat ze hun wildcard meer dan waard waren, door een mooie vierde plek te bereiken. Julia Kee liet met gelegenheidspartner Yara van de Ven zien wel in deze divisie thuis te horen.

In de topdivisie bewezen zowel Lynn van Mill en Jill Weeda als Anique Tavenier en Danique Timmermans dat zij een plek in deze divisie verdienen. Ze eindigden uiteindelijk als gedeeld vijfde.

De winst ging naar de Werkendamse Raïsa Schoon, die met haar partner Katja Stam in de halve finale haar voormalige partner Emi van Driel overtuigend wist te verslaan.

Ook komende zaterdag is er weer topdivisie in Werkendam. De wedstrijden zijn gratis bij te wonen. Daarnaast zijn de halve finale (15:30 uur) en de finale (16:45 uur) live te volgen via het YouTube-kanaal van Beachsport Vereniging Werkendam.