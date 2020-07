Feestdag bij TV De Hei in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Een bijzondere feestdag zaterdag bij tennisvereniging De Hei in Nieuwendijk.

De dag begon in opperbeste stemming met een ouder-kindtoernooi. Maar weinig sporten lenen zich zo goed om samen lol te maken als tennis en dat bleek met bijna 40 ouders, opa’s en (klein-)kinderen samen op de baan. Er werd flink gedold met lobjes, aces en effectballen. Opa’s werden weer jong en moeders werden opeens toch competitief.

Diverse kinderen maakten het daarbij de ouders al flink lastig. Met maar liefst zes kinderen op de tweede plaats bleek de strijd erg spannend. Uiteindelijk was Simon Bak de winnaar.

Banen geopend

Daarmee was het plezier nog niet over. Na een lunch met snacks en een anderhalvemetergroepsfoto werd het tijd voor de officiële opening van de twee nieuwe advantage redcourt-banen. Deze all-weatherbanen komen het dichtst in de buurt bij gravel en het was voor de spelers genieten om op deze ondergrond te kunnen spelen. Vele spelers durfden deze nu al ‘de beste van de regio’ te noemen.

De banen werden officieel geopend door de oud voorzitter Paul van der Leek en Wim Colijn. Deze mannen zetten zich nog wekelijks samen met andere leden van de baancommissie in om het tennispark in topconditie te houden. Opening door deze leden was een bedankje voor de inzet voor de club van deze mannen en hun collega’s.

Hierna startte het openingstoernooi met volwassenen. Ook hier stond het spelplezier voorop en ontstonden nieuwe verrassende combinatieteams. Na afloop bleef het terras nog langere tijd gevuld.