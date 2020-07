Sleeuwijker slaat vierde hole-in-one

SLEEUWIJK/ALMKERK • Peter van Pelt uit Sleeuwijk, lid van Golfclub Almkreek, heeft inmiddels vier keer in zijn leven een hole-in-one geslagen.

Deze bijzondere gebeurtenis wordt dan ook bij de in 1927 opgerichte Bols Hole in One Club aangemeld. Om in aanmerking te komen voor een gratis en levenslang lidmaatschap van deze historische club moet deze wel aan strenge voorwaarden voldoen. Golfclub Almkreek stelt een prachtige trofee beschikbaar voor eigen leden.

Op 22 mei sloeg Van Pelt op zijn thuisbaan Almkreek op hole 13 een hole-in-one. Dit is een par-3 met een lengte van 128 meter.

Hij speelde nog maar drie jaar golf toen hij zijn eerste hole-in-one sloeg. Dat deed hij op 21 mei 2004 in Wales op de Nefyn en Distrect Golf Club tijdens een weekendvakantie met vrienden. Een par-3 met een lengte van 138 meter.

Zijn tweede hole-in-one sloeg de Sleeuwijker op 5 juni 2005 in Ierland op de Kilkee Golf en Country Club op hole 11, een par-3 met een lengte van 149 meter.

Op 12 april 2006 speelde hijr met zijn NoBra-team in Numansdorp op GC Cromstrijen. Daar sloeg hij zijn derde hole-in-one op hole 15. Een par-3 met een lengte van 145 meter.