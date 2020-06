Badminton op Werkendams zand

WERKENDAM • BC Cross Smash biedt in samenwerking met Beachsport Vereniging Werkendam inmiddels alweer geruime tijd airbadminton-trainingen aan.

Airbadminton is een relatief nieuwe sport, in 2019 heeft de wereldwijde badmintonbond de sport in de markt gezet. Met speciale shuttles die bestand zijn tegen de wind is het mogelijk om niet alleen in de sporthal, maar ook buiten op steen, gras of zand te spelen.

Afgelopen zaterdag was voor deze nieuwe sport de eerste trainerscursus ooit in Nederland. Hiervoor waren de Nederlandse Badmintonbond en zijn trainers te gast op de Copakadijk in Werkendam. Ook BC Cross Smash had een trainer afgevaardigd.

Mensen die benieuwd zijn of airbadminton wat voor ze is, kunnen terecht op airbadminton.nl of een keertje langskomen op het sportcomplex van Beachsport Vereniging Werkendam om mee te spelen. BC Cross Smash is hier (nu de sporthal gesloten is) op de dinsdagavond (senioren), donderdagavond (jeugd en senioren) en zaterdagmorgen (jeugd) aanwezig.

Ook kunnen belangstellenden een mailtje sturen naar Sebastiaan Visser van Cross Smash: airbadminton@bcrosssmash.nl.