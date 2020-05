Documentaire Kozakken Boys: 'De week waarin bijna alles perfect ging'

WERKENDAM • Dinsdag 26 mei was het exact twee jaar geleden dat Kozakken Boys na een geweldige inhaalreeks op het randje van het kampioenschap in de Tweede Divisie stond. Aanleiding voor een documentaire, die op Kozakken Boys TV online is gegaan.

Onder leiding van trainer Danny Buijs speelden de Boys op de laatste speeldag van het seizoen 2017-2018 de allesbeslissende wedstrijd tegen koploper Katwijk (0-0). In de documentaire, die volledig gefilmd is in 2018, wordt de week richting de grote finale in beeld gebracht.

Ook wordt er onder andere gesproken over:

- Het leven van semi-profvoetballer Leon Bot

- Danny Buijs als beginnend trainer

- Kozakken Boys als poort naar het profvoetbal

- De Q-Side over het fan zijn in de Tweede Divisie