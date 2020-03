Wielerclinic Marianne Vos Wielerfestival geschrapt

WIJK EN AALBURG • De wielerclinic In het Wiel Van..., op zaterdag 11 april georganiseerd door het Marianne Vos Wielerfestival, gaat vanwege het coronavirus niet door.

De organisatie hoopt dat de toertocht op zaterdag 16 mei wel door kan gaan.

Dit jaar zou In het Wiel Van... gehouden worden bij autobedrijf Wout Bouman in Wijk en Aalburg en was Erik Dekker, naast de standaard aanwezige beroemdheden van Sterren Fietsen en oud-veldrijder Camiel van den Bergh, een belangrijke genodigde.

Pijn in het hart

"De aangekondigde maatregelen door de overheid en het RIVM richten zich nu op de periode tot 6 april. Ons evenement vindt kort daarna plaats. Het is bijna onmogelijk om in die korte periode nog te anticiperen op eventuele maatregelen die genomen gaan worden. We kiezen er daarom met pijn in ons hart voor om het evenement nu al te annuleren", zegt voorzitter Esther Vroegh.

Vooralsnog is besloten om de wielerclinic, die jaarlijks zo'n 100 deelnemers trekt, te annuleren en niet te verzetten naar een nieuwe datum. Wel wordt er gekeken naar een alternatief. Alle deelnemers die zichzelf al hebben aangemeld krijgen hun inschrijfgeld retour.