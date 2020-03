Voltena mist spelverdeler en verliest

WERKENDAM • De volleybaldames van Voltena hebben zaterdag uit bij tegenstander Laudame Financials VCN Dames alle sets in Capelle aan den IJssel moeten laten.

Alleskunner Raïsa Schoon, dit jaar op de belangrijke positie als spelverdeler, werd aan Werkendamse zijde node gemist.

Zij was opgeroepen voor een trainingsstage bij Beach Team Nederland. Het was Voltena niet gelukt om de wedstrijd van zaterdag uit te stellen.

De eerstvolgende wedstrijd speelt IMS Voltena Dames 1 thuis in sporthal De Crosser in Werkendam. De nummer 1 van de ranglijst, Vocasa uit Nijmegen, komt zaterdag op bezoek in sporthal De Crosser in Werkendam. Om 19:00 uur klinkt het beginsignaal.