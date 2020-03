Amazone Kim Noordijk Nederlands kampioen

WERKENDAM • Kim Noordijk van De Biesboschruiters is vrijdag met D'Joep overtuigend kampioen geworden in de M2 dressuur tijdens de Nederlandse kampioenschappen.

Als een van de eerste mochten zij vrijdag in Ermelo in de ring verschijnen. Zij zetten een prachtige, foutloze proef neer. Hierna begon het lange wachten tot iedereen had gereden.

Uiteindelijk kwam niemand in de buurt van hun 72,16 procent uit en werden de combinatie dus bekroond tot beste Nederlandse combinatie in deze klasse.