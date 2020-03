CFM/Transito houdt koploper BE'79 op gelijkspel

WERKENDAM • CFM/Transito heeft koploper BE'79 vrijdagavond op een gelijkspel gehouden (3-3). Er zat zelfs winst in, maar een inzet van Bart Jongejan kwam in de slotfase via de binnenkant van de paal terug het veld in.

De Werkendammers zorgden vorig seizoen voor de eerste nederlaag van de bezoekers en gingen ook dit seizoen voor deze primeur.

CFM/Transito begon sterk aan het treffen met de koploper. Dankzij kansen voor Bart Jongejan, Mohamed el Moussaoui en Maxim Kivaka werd de toon gezet, de bezoekers zouden het vandaag niet cadeau gaan krijgen. Het balbezit was voor BE'79, maar het was CFM/Transito dat er steeds goed uit kwam, maar tot scoren kwamen de Werkendammers niet. Dit lukte de uitploeg vlak voor rust wel, uit een vrije trap werd de 0-1 binnen geschoten.

Dramatisch

De tweede helft begon dramatisch voor de Werkendammers. Al binnen een paar minuten stond er 0-3 op het scorebord en leek een grote nederlaag aanstaande. CFM/Transito herpakte zich echter uitstekend en kwam via twee doelpunten van Mohamed el Moussaoui weer helemaal terug in de wedstrijd. Toen Bart Jongejan ook nog eens de 3-3 scoorde, was het geloof bij de Werkendammers helemaal terug.

Dezelfde Bart Jongejan zag een bal via de binnenkant van de paal uit het doel spatten, waardoor de 4-3 niet gescoord werd. Beide ploegen kregen daarna nog kansen, maar wisten het net niet meer te vinden.

CFM/Transito zetten een uitstekende wedstrijd neer en had misschien nog wel meer verdiend in het duel met de landelijke bekerfinalist. Het resultaat is echter een van tevoren niet verwacht punt en veel vertrouwen richting het einde van het seizoen.

De volgende wedstrijd van CFM/Transito is vrijdag 13 maart. ZVS/Bodemflex is dan in een uitwedstrijd de tegenstander.