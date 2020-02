Sven van Ingen (Kozakken Boys): 'We moeten nog even vol gas geven'

WERKENDAM • Sven van Ingen is dit seizoen een vaste waarde bij Kozakken Boys. Na een aarzelend begin maakt hij een mooi seizoen mee bij de Werkendammers.

Sven van Ingen zit er goed gemutst bij. Logisch, de 28-jarige centrale verdediger heeft dit seizoen bij Kozakken Boys nog geen minuut gemist en geeft aan het prima naar zijn zin te hebben op De Zwaaier. Zijn contract loopt volgend seizoen nog door, maar de tegenwoordig in Werkendam woonachtige verdediger staat er zeker voor open het contract open te breken en er nog wat seizoenen aan vast te plakken.

"Ik heb ook het vertrouwen van de trainer en dat had ik vorig seizoen minder. Ik ga dan ook met een glimlach en veel plezier naar de training. Zolang je normaal doet en jezelf blijft, val je bij de supporters ook goed."

Hij vervolgt: "We staan dit seizoen nu ook waar we horen te staan, al zag dat er voor de winterstop nog niet zo uit. Qua maatschappelijke carrière en het voetbal is het hier mijn top. Ik zou ook zeker niet naar een club in het betaald voetbal willen. Als verdediger treed je nooit zo op de voorgrond. Je bent meer een dienende speler en je moet blij zijn dat je op dit niveau kan spelen. Je moet gewoon scherp blijven en je ding doen."

Achtergrond

De achtergrond van Van Ingen ligt bij FC Lienden, waar hij al op vijftienjarige leeftijd debuteerde. "Van daaruit ging ik al snel naar FC Twente en vervolgens naar De Graafschap."

Tot een profcontract kwam het niet. "Ik kon er door als amateur en ben toen terug gegaan naar FC Lienden." Vervolgens werd het TEC. "Ik was toen negentien. Vanuit de tweede klasse zijn we daar in zes jaar tijd naar de Tweede Divisie gepromoveerd en van TEC ben ik drie seizoenen geleden overgegaan naar Kozakken Boys."

Van Ingen schetst vervolgens een profiel van zichzelf. "Ik probeer de beuk er in te gooien en te zorgen dat er niks door komt. Wat ik moet doen, is ook zorgen mijn man uit te schakelen. Ik ben niet de man om het spel te maken of te gaan dribbelen", aldus de verdediger, die dit seizoen wel drie keer scoorde. "Voor een centrale verdediger is dat wel een goede statistiek. Verder ben ik kritisch naar mezelf, maar er zitten dit seizoen weinig slechte wedstrijden van mezelf tussen."

Topwedstrijden

De Tweede Divisie is een prachtige competitie, vindt Sven van Ingen. "Je speelt alleen maar topwedstrijden. Iedereen is aan elkaar gewaagd. Je kan niet denken: dat gaan we wel even doen. Het is elke week volle bak geven."

De eerste seizoenshelft was niet om over naar huis te schrijven, maar na de winterstop kwam Kozakken Boys helemaal los. "We spelen na de winterstop een ander systeem met 5-3-2 en iets meer zekerheid. Er is meer balans. We spelen op resultaat en winnen met minimale cijfers. Dat maakt mij ook niet uit, als we maar winnen."

Mooi slot

Kozakken Boys kreeg nog slechts twee treffers tegen en is na de winterstop al zes wedstrijden ongeslagen. De 'Boys' hebben zich ook nadrukkelijk gemeld in de top van de Tweede Divisie. "We staan nu bij de eerste vier op vier punten van koploper HHC Hardenberg. Het kan dus nog een mooi slot van de competitie worden", denkt Sven van Ingen.

Afwachten

"Het is mooi dat we op deze plek staan na een slechte eerste seizoenshelft. Of we mee gaan doen om de titel is afwachten. We spelen wel ergens om. Nu moeten we aan blijven haken en het is leuk om de laatste maanden nog even vol gas te geven. AFC, IJsselmeervogels, Katwijk en HHC Hardenberg laten ook niet elke week zien de kampioensploeg te hebben. Ik denk wel dat we het beste nog wat bescheiden kunnen zijn. Maar goed, er zijn wel gekkere dingen gebeurd. Mijn seizoen is meer dan geslaagd als we kampioen worden. Zo simpel is het."

Nico van Es