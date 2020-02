CFM/Transito veel te sterk voor hekkensluiter Bristol Team

WERKENDAM • CFM/Transito was vrijdagavond een maatje te groot voor hekkensluiter Bristol Team: 0-8.

In Rucphen was winst noodzakelijk om weer een stap te zetten richting lijfsbehoud in de Eerste Divisie.

CFM/Transito begon geduldig en sterk aan de wedstrijd. Verdedigend werd er niks weggeven en er werd gewacht op de eerste kansen. Dit had resultaat voor de Werkendammers, dankzij drie goals van Mohammed el Moussaoui en goals van Bart Jongejan en Chamith van Vuuren gingen de Werkendammers met een 0-5 voorsprong de rust in.

Ook in de tweede helft kwam CFM/Transito niet meer in de problemen. Al snel viel de 0-6, waarna de doelman van de thuisploeg uitviel. Dankzij nog eens twee treffers werd de uitslag op 0-8 bepaald en tankt CFM/Transito weer extra vertrouwen richting de rest van het seizoen.

De volgende wedstrijd van CFM/Transito is vrijdag 6 maart. In De Crosser komt koploper BE'79 om 20.00 uur op bezoek.