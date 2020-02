Stabiele wedstrijd SKV

SLEEUWIJK • In de uitwedstrijd tegen Terda maakte SKV het zichzelf nog onnodig lastig, maar zaterdag in Sleeuwijk werd het 20-11.

SKV was vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij en kwam de overwinning geen moment in gevaar. De opstelling van de Sleeuwijkers was wat gewijzigd. Joost de Jong verhuisde naar het eerste aanvalsvak om daar zijn geblesseerde tweelingbroer Stefan te vervangen.

Rebounds

In het andere vak betekende dit de rentree van Roeland van der Zouwen, die liet zijn dat hij nog van veel waarde kan zijn, door alle rebounds onder de korf te pakken.

Aanvaller Robin Duizer kon maar aan blijven leggen deze wedstrijd. Duizer was dan ook ongrijpbaar voor de verdediging van Terda en nam het leeuwendeel van de doelpunten in dit vak voor zijn rekening. In het andere vak viel vooral Annika van Gelder op, die aanvallend vaak gezocht werd.

Zij kwam tot drie doelpunten en kreeg een verdiende strafworp mee. Bij rust had SKV al een geruststellende voorsprong van zes punten.

Aron van Ooijen

Na de rust hetzelfde speelbeeld als daarvoor. SKV wist de voorsprong uit te breiden naar acht doelpunten. Dit was het sein voor coach Snoek om Aron van Ooijen, een A-junior, in te brengen voor Van der Zouwen. Van Ooijen viel goed in en bekroonde zijn invalbeurt met een mooi doelpunt kort achter de korf. Ook Heidi van Herwijnen maakt nog wat wedstrijdminuten. Met 20-11 als eindstand een verdiende overwinning in een wedstrijd die nooit echt spannend was.

Zaterdag 7 maart treden de Sleeuwijkse korfballers aan tegen Olympia.