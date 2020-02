Goede masterswedstrijd Biesboschzwemmers

WERKENDAM • De 21 koppen tellende groep masters van de Biesboschzwemmers kwam in Papendrecht tot veertien persoonlijke en twaalf clubrecords.

Voor het tweede jaar achtereen organiseerde de Biesboschzwemmers in Papendrecht een wedstrijd van de Zuidelijke Cirkel. . Als er een medailleklassement bijgehouden zou zijn dan zouden de Biesboschzwemmers 30 gouden, zeventien zilveren en zeven bronzen medailles behaald hebben.

Estafettenummers

Vier van de twaalf clubrecords werden gezwommen op estafettenummers. De middag begon met de 4x100m vrije slag en hierop wisten J.P. van Rossem, Erik Huisman, Robin Iking en Pieter Pijnenburg bij de heren 120+ het clubrecord te verbeteren.

De andere drie records werden behaald op de 4x50m rugslag. Dit is een nummer dat niet vaak wordt gezwommen, maar de ploeg, bestaande uit Nico Swart, Pieter Pijnenburg, Annette Wijnja en Mandy Swart, wist het bestaande record ruim te verbeteren.

De andere twee ploegen een dames en een heren team zetten een recordtijd neer. De herenploeg bestond uit Ingmar Visser, Dirk de Kooter, Erik en Robin en moesten genoegen nemen dat de damesploeg bestaande uit Redine van Breugel, Sabrina Boekhout, Marjo Goelema en Sanne van de Pol sneller waren.

Naast de estafettenummers waren er ook nog negen persoonlijke nummers op het programma gezet. Op de 25 rugslag bij de 20-plussers wist Mandy het oude record te verbeteren en bleef ze ruim binnen de 17 seconden.

Startzwemster

Op de dubbele afstand zwom Neel Gielen in de 65+ categorie een nieuw record, zij deed dit als startzwemster van de 4x50m rugslag. Ook op twee schoolslag nummers werden er nieuwe records gezwommen. Sanne verraste met een snelle 50m schoolslag, zij was bijna acht tienden sneller dan tijdens het ONMK in Rotterdam eerder dit jaar. Op de 200m schoolslag zwom Nadine Scheeve naast een persoonlijk ook een mastersrecord. Beide dames komen uit in de 20+ categorie.

Op de 25m vlinderslag wist Jade Groeneveld het oude record met ruim een halve seconde te verbeteren en liet ze de klok stilstaan na 13,5 seconden. Ook op de 25m vrije slag was ze sneller dan het clubrecord, maar Sanne dook onder de tijd van Jade en Sanne wist zelfs binnen de dertien seconden te finishen. Op de dubbele afstand gebeurde hetzelfde als op de 25 meter. Eerst bleef Jade binnen de recordtijd en daarna zwom Sanne daar weer onder.

Persoonlijke records waren er voor Redine, Jade, Erik, Antoinette Kant, Sanne, Gerrit Roel Rodermond, Nadine, Mandy en Ingmar.

Over een maand staat de volgende wedstrijd van de Zuidelijke Cirkel 2020 op de agenda. In Roermond krijgt de cyclus een vervolg daarna gaan de masters nog naar Veldhoven, Etten-Leur, Oostburg en Eindhoven.