CFM/Transito nipt onderuit tegen ZVV Ede

WERKENDAM • Eerstedivisionist CFM/Transito leed vrijdagavond een nipte 4-5 nederlaag tegen ZVV Ede.

De eerste helft begon als een echt tactisch spel tussen beide ploegen. CFM/Transito was hierin duidelijk de sterkste en kwam dan ook op voorsprong via een afstandsschot van Bart Jongejan. Lange tijd leek de thuisploeg deze voorsprong te kunnen verdubbelen, maar het net werd niet meer gevonden. In een ultieme poging om voor rust nog wat terug te doen, kwam ZVV Ede vijf seconden voor de rust op gelijke hoogte.

Grimmig

CFM/Transito begon ook sterk aan de tweede helft. Toch werden de kansen niet afgemaakt en zagen de Werkendammers ZVV Ede binnen twee minuten uitlopen naar een 1-4 voorsprong. Daarna werd de sfeer grimmig en vielen er een aantal rode kaarten, waarna CFM/Transito terugkwam tot een 3-4 achterstand.

De thuisploeg zette vol door op een volgende goal, maar zag deze aan de andere kant vallen. Vlak voor tijd maakte Mohamed el Moussaoui nog de 4-5, maar was het te laat om nog een punt te redden. Wel geeft deze partij tegen een subtopper weer extra vertrouwen richting de volgende wedstrijden.

De volgende wedstrijd van CFM/Transito is vrijdag 21 februari. In Rucphen treden de Werkendammers dan aan tegen Bristol Team.