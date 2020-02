Bastiaan Manschot uit Vianen maakt groundhoptour voor Joey Snijders; Kozakken Boys halteplaats

VIANEN/REGIO • Bastiaan Manschot uit Vianen maakt zaterdag 15 februari met de auto een groundhoptour van Hoek naar Sneek. Hij doet dit ten bate van GVVV-voetballer Joey Snijders, die vijf jaar geleden zwaargewond raakte bij een auto-ongeluk. Het ongeval betekende het einde van zijn voetballoopbaan.

Manschot doet tijdens zijn trip de sportparken van de zestien clubs aan die destijds in de Topklasse speelden, waaronder ook het Werkendamse Kozakken Boys. "Om aandacht te geven dat we Joey en zijn familie moeten blijven steunen in aandacht en in financiën om ijzersterk te worden en te leren omgaan met hoe hij zich meer en meer zelf in zijn rolstoel kan redden", zegt de Vianees.

Bastiaan Manschot begint zijn groundhoptour om 07:30 uur bij HSV Hoek. Rond 21:30 uur hoopt hij bij ONS Sneek te arriveren. Het schema geeft aan dat Manschot om ongeveer 15:15 uur in Spakenburg is. IJsselmeervogels speelt daar dan aan de Westmaat de topper tegen Kozakken Boys.

www.keeponfightingnah.nl/