ZVDO herpakt zich knap

ANDEL • Na drie minder goede wedstrijden na de winterstop, heeft ZVDO afgelopen zaterdag weer laten zien dat het kan poloën.

Er stond een wedstrijd op het programma tegen HZPC. Deze ploeg uit Horst stond, met een wedstrijd minder gespeeld, op drie punten van de nummer twee in het klassement. Na de mindere wedstrijden was het voor ZVDO zaak om weer in het juiste ritme te komen en zelfvertrouwen op te doen. Dat is zonder meer gelukt.

Na een 3-6 achterstand bij rust, herpakten de Andelnaren zich knap tot een stand van 6-8 in de laatste periode van de wedstrijd. HZPC wist het gaatje aan het einde van de wedstrijd echter toch op drie doelpunten te krijgen. De eindstand werd hiermee 6-9 in het voordeel van HZPC.