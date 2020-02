Voltena verslikt zich in nummer elf

WERKENDAM • Er viel voor de dames van Voltena zaterdag niets te halen tegen Pharmafilter US uit Amsterdam.

De nummer elf van de competitie won in De Crosser met 16-25, 14-25 en 16-25.

De derde plaats op de ranglijst blijft voor de Werkendammers wel gehandhaafd, maar een eventueel kampioenschap verdwijnt toch wel uit het zicht.

Aan de andere kant, de nummer twee van de ranglijst, Laudame Financials VCN Dames 1, verliest ook, en vorige week nog verloor de nummer één van de ranglijst, Vocasa Dames 1.

De eerstvolgende wedstrijd die op het programma staat op 7 maart is de uitwedstrijd tegen de nummer twee, het team dat komend weekend de finale van de nationale beker speelt tegen Sliedrecht Sport.

En om de spanning er nog maar even in te houden, de week erna komt de nummer één op bezoek. Deze wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 14 maart om 19:00 uur in De Crosser in Werkendam. De toegang is gratis.