CFM/Transito doorbreekt negatieve spiraal met zege op ASV Lebo 2

WERKENDAM • CFM/Transito kan toch nog winnen... De belangrijke wedstrijd tegen ASV Lebo 2 leverde vrijdagavond een 0-4 zege op.

Winst was ook noodzakelijk voor de Werkendammers, die in de onderste regionenen van de 1e divisie B verzeild dreigden te raken.

In de eerste helft een sterk beginnend CFM/Transito. Al snel lag de bal er via Bart Jongejan in, waarna ook Corne van Rosmalen het doel wist te vinden. In de rest van de eerste helft kwamen de Werkendammers niet meer in gevaar dankzij onder meer een goed keepende Rob de Groot.

Ook in de tweede helft was CFM/Transito de bovenliggende partij. Dankzij nogmaals twee goals werd de overwinning veilig gespeeld en tankten de Werkendammers vertrouwen richting de rest van het seizoen.

De volgende wedstrijd van CFM/Transito is aankomende vrijdag. Om 20.00 uur is ZVV Ede de tegenstander in sporthal De Crosser.