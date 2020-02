Drukke dag voor Zilvermeeuw-turnsters

SLEEUWIJK • Afgelopen zaterdag waren de eerste turnwedstrijden voor diverse turnster van Sportvereniging Zilvermeeuw Altena.

In Hendrik-Ido-Ambacht kwamen Lisa Slagmolen, Vera Wink, Fleur Nederveen, Joy Ottevanger en Kyra van Wijngaarden in actie en in Hellevoetsluis kwam Frederique van der Voorden in actie.

Voor Lisa Slagmolen en Vera Wink de eerste wedstrijd binnen onze selectie uitkomend als Pupil 1 D2. Voor beide een mooi debuut waar ze trots op mogen zijn.

Lisa behaalde in de meerkamp een knappe 3e plaats en daarnaast een 1e plaats op vloer en een 2e op brug. Vera haalde een mooie 4e plaats op zowel vloer als balk.

Fleur Nederveen kwam uit als pupil 2 D2. Zij behaalde een mooie 3e plaats meerkamp met daarnaast een 1e plaats op vloer en een 2e op balk.

Joy Ottevanger en Kyra van Wijngaarden kwamen dit seizoen voor het eerst uit in supplement E senioren. Joy behaalde ondanks wat tegenslag toch een zeer knappe 2e plaats op vloer. Kyra werd 2e in de meerkamp en behaalde daarnaast een fantastische 1e plaats op balk en 3e op brug.

Hellevoetsluis

Frederique die haar eerste wedstrijd turnde kwam als enige turnster van Sportvereniging Zilvermeeuw Altena in Hellevoetsluis in actie Zij kwam uit in de categorie Pupil 1 D1. De spanningen en zenuwen liepen hoog op, maar als debutant in een sterk. deelnemersveld mag ze trots zijn op haar totaalscore van 43.30.