CFM/Transito heeft lek nog altijd niet boven

WERKENDAM • CFM/Transito heeft de negatieve spiraal nog niet weten te doorbreken. Ook de thuiswedstrijd tegen Madereros CF ging vrijdagavond verloren: 2-7.

Met aanwinst Mohamed el Massaoui in de gelederen begon CFM/Transito veel scherper aan de wedstrijd dan de afgelopen wedstrijden. Toch was het de uitploeg die optimaal gebruik maakte van de fouten van de Werkendammers en daardoor uitliep naar een 0-3 voorsprong.

CFM/Transito raakte verder in de eerste helft steeds beter op elkaar ingespeeld, waardoor ook de eerste kansen ontstonden. Dankzij een benutte tien-metertrap van Mohamed el Massaoui kwamen de Werkendammers vlak voor rust weer terug in de wedstrijd.

Gele kaarten

De tweede helft begon dramatisch voor CFM/Transito. Al na dertig seconden lag de bal in het doel van keeper Rob de Groot. De Werkendammers speelden vervolgens een verloren wedstrijd, waarin nog vele gele kaarten en tegendoelpunten werden genoteerd. De uiteindelijke uitslag werd 2-7.

De volgende wedstrijd van CFM/Transito is vrijdag 7 februari in Amsterdam. Om 19.30 uur is ASV LEBO 2 de tegenstander.