Voltena wint van OBEG Donitas

WERKENDAM • De volleybaldames van Voltena hebben zaterdag vrij eenvoudig gewonnen van OBEG Donitas uit Groningen.

In Werkendam werd het 3-0 in sets (25-22; 25-19 en 25-16), waardoor de volle mep aan punten in Werkendam bleef.

Met deze overwinning bevestigden de meiden aan de rand van de Merwede hun positie in de top drie van de topdivisie. Aanstaande zaterdag spelen de Werkendamse dames uit tegen Rabobank Orion Volleybal Doetinchem.