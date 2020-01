Einde aan goede reeks ZVDO

ANDEL • Na een goede reeks winstpartijen en een gelijkspel heeft ZVDO zaterdag thuis geen vuist kunnen maken tegen De Schelde uit Terneuzen.

De eerste twee periodes had ZVDO erg veel moeite met de beweeglijke spelers van De Schelde. De bezoekers wisten zelfs op 5-0 voorsprong te komen. Vanaf dat moment wist ZVDO iets meer grip op de wedstrijd te krijgen. Bij rust was het 3-7. Dit gaatje wisten de heren uit Terneuzen in de derde periode vast te houden. Beide ploegen bleven deze periode in evenwicht en wisten ieder drie doelpunten te maken.

Toch had ZVDO het aan zichzelf te wijten dat de ploeg het gat niet kleiner wist te maken.

De vierde periode kon ZVDO nog enigszins aanhaken, maar het gat was te groot om de punten thuis te houden. Het werd uiteindelijk 9-14. Zaterdag reist ZVDO af naar Eindhoven en zal het spelen tegen Nuenen.