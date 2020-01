Elf medailles voor BBZ-masters

WERKENDAM • Ruim drie dagen zwemmen tijdens het ONMK 2020 korte baan in Zwemcentrum Rotterdam heeft voor elf masters van de Biesboschzwemmers twee gouden, vijf zilveren en vier bronzen medailles opgeleverd.

Er waren negen persoonlijke en twee estafettemedailles. Daarnaast werden er veertien persoonlijke en achttien clubrecords verbeterd.

Marjo Goelema

Marjo Goelema en de 4x50m vrije slag gemengde estafetteploeg wisten een Nederlandse titel te veroveren. Marjo deed dit op 'haar' nummer, de 50 meter schoolslag in de categorie 50 tot 54 jaar. De estafetteploeg bestond naast Marjo uit Annette en Paul Wijnja en Harry Cornet. Zij wisten de concurrentie op grote achterstand te zwemmen, maar toch was er spanning of ze de medaille wel zouden krijgen. Annette was heel scherp weg als tweede zwemster, maar het werd toch goedgekeurd door de jury.

Pieter Pijnenburg, Annette, Marjo en de 4x50m wisselslag dames estafetteploeg wisten allen zilver te veroveren. Pieter deed dit op de 1500m vrije slag in een clubrecord. De indeling van zijn race was goed. Annette behaalde twee persoonlijke zilveren medailles. Zij deed dit op de 200 rug- en schoolslag. Ze had op de rugslag alles moeten geven om de zilveren medaille veilig te stellen, want de verschillen waren klein.

Marjo wist naast het goud op de 50 schoolslag, ook op de dubbele afstand een medaille te behalen. Zij werd tweede en was tevreden gezien de omstandigheden.

Laatste zilver

De laatste zilveren medaille werd aan het einde van het toernooi behaald. Annette en Marjo zwommen samen met Mandy Swart en Sanne van de Pol de 4x50m wisselslag estafette in de categorie 120-plus. Mandy en Sanne kwamen voor het eerst tijdens een Nederlands masters kampioenschap aan de start en behaalden dus hun eerste medaille. De ploeg stond als derde ingeschreven, maar wisten in een rechtstreeks duel het zilver te veroveren.

Pieter wist naast zilver ook nog twee bronzen medailles te behalen en hij deed dit op twee keer een 400 meter nummer, namelijk de vrije slag en wisselslag. Op beide nummers verbeterde hij de clubrecords, maar de wisselslag had hij sneller willen zwemmen. Nico behaalde op de 200 rugslag in zijn categorie, heren 50-plus, een derde plaats. In zijn categorie kwamen vijf heren aan de start en hij stond als vierde ingeschreven.

Nico wist met bijna een seconde verschil het brons te veroveren. Nico maakte ook deel uit van de 4x100m wisselslag heren estafette ploeg. Als startzwemmer gaf hij het 'stokje' over aan Pieter, die op zijn beurt gevolgd werd door Harry Cornet en Paul Wijnja. De opstelling was op het laatste moment gewijzigd, maar dit ging niet ten koste van de eindtijd, die was te vergelijken met de inschrijftijd.

De clubrecords werden op twee estafettes behaald namelijk de 4x50m vrije slag heren 160+ en zoals eerder gemeld 4x100m wisselslag heren 160+, maar ook persoonlijk werden er vele clubrecords herschreven. Pieter, Nadine Scheeve, Richard Tiemstra begonnen op de eerste dag tijdens de 1500 meter, maar ook op de 400 vrije slag, 200 schoolslag, 200 vlinderslag, 100 schoolslag, 400 wisselslag, 200 rugslag en 50 schoolslag gingen er strepen door de oude tijden.

Persoonlijke records

Nadine, Richard, Nico en Mandy verbeterden één of meerdere persoonlijke records. Nadine verbeterde de meeste records met verbeteringen op de 400, 800 en 1500m vrije slag, 50, 100 en 200 rugslag, 50 vlinderslag en 100 en 200 wisselslag.

Richard was sneller dan ooit op de 1500 meter vrije slag, maar na 800 meter was hij sneller dan ooit. Nico ging voor een record op de rugslag, maar het werd een verbetering van het record op de 200 schoolslag. Mandy, die dus debutante was, wist op de 50 school- en vrije slag haar tijden aan te scherpen. Op de schoolslag ging het om bijna een seconde en de vrije slag ging bijna vier tienden sneller.

Wouter van der Stelt was de laatste deelnemer, hij behaalde dan geen medaille of verbeterde niet een persoonlijk record, toch kijkt hij tevreden terug op zijn deelname. Op de 400 vrije slag wist hij zijn persoonlijk record bijna te verbeteren en dat terwijl zijn voorbereiding met de nodige hobbels gepaard is gegaan.

Halfweg februari komen de masters van de Biesboschzwemmers weer aan de start van een wedstrijd. In Papendrecht staat de eerste wedstrijd van de Zuidelijke Cirkel op de planning en de BBZ-masters zijn dan de gastheer. Vorig jaar kwamen ruim 150 masters naar Papendrecht en de organisatie hoopt dit aantal weer te halen.