Coureur Edwin Straver overleden na crash in Dakar

RIJWIJK • Edwin Straver is donderdagnacht in het bijzijn van zijn geliefden overleden aan de gevolgen van de verwondingen die hij opliep in de voorlaatste etappe van de Dakar Rally.

De Rijswijker is 48 jaar geworden.

De motorrijder kwam vorige week donderdag tijdens de elfde etappe van de Dakar Rally ongelukkig ten val. Daarbij brak hij de bovenste nekwervels en had hij ongeveer tien minuten geen hartslag. Na te zijn gereanimeerd werd Straver per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Riyad. Daar werd duidelijk dat hij niet meer bij kennis zou komen.

Straver werd afgelopen woensdag naar Nederland overgebracht, waar opnieuw werd bevestigd dat de schade aan de hersenen te groot was. Donderdagnacht bezweek Straver alsnog aan zijn verwondingen.



Wegracefamilie

Edwin Straver werd op 12 april 1971 geboren in Almkerk. Hij komt uit een wegracefamilie – zijn vader Anton is voormalig wegracecoureur – maar zijn hart lag bij het zand. Motorcross en enduro vond hij veel leuker dan wegrace.

Zijn eerste rally-raid was de Erzberg Rodeo in 2012. In 2016 kwam de Dakar Rally in beeld. Straver moest zijn debuut echter een jaar uitstellen, omdat hij in de Merzouga Rally ten val kwam en zich zodoende niet kon kwalificeren voor de Dakar. In 2018 was het wel zover.

Straver was dit jaar bezig aan zijn derde Dakar, de derde keer ook als kistrijder. Mede door de manier waarop hij Dakar reed – volledig op eigen kracht, zonder enige assistentie van monteurs of een serviceteam – maar zeker ook door zijn persoonlijkheid genoot Straver aanzien in de Dakar-familie en in het bijzonder bij de motorrijders.

Vorig jaar won hij – ook tot zijn eigen verrassing – het kistklassement.

Straver ging er niet vanuit dat hij zijn titel zou kunnen verdedigen, maar met de vierde plaats zat een topklassering in het vat. Straver was erop gebrand ook in zijn derde Dakar de finish te halen, de klassering deed niet ter zake. In zijn laatste Dakar-etappe, vorige week woensdag, reed Straver een 27ste plaats.



Juist tijdens deze Dakar benadrukte Straver een paar keer dat veiligheid voorop stond. "Ik rem voor alles en ga niet over een duin heen als ik niet kan zien wat er achter zit", zei hij daags voor het ongeval nog.

Goed bewust van gevaren

Straver was zich goed bewust van de gevaren van zijn sport. "We weten allemaal dat dit een risicovolle sport is, maar proberen zo min mogelijk na te denken over het feit dat het kan gebeuren. Ik probeer wel zo voorzichtig te rijden dat ik veiligheidsmarges inbouw, maar ook dan kan er iets misgaan. Die risico's accepteren we allemaal. Als je dat niet kunt, kun je beter thuisblijven", zei hij na het overlijden van collega-motorrijder Paolo Gonçalves.

In het dagelijks leven was Straver als onderhoudsmonteur werkzaam. Hij had zijn eigen bedrijf in zijn woonplaats Rijswijk.