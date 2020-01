Doorkomstgemeente Altena krijgt speciaal Vuelta-kombord

ALTENA • Wethouder Peter van der Ven heeft woensdag een speciaal kombord in ontvangst genomen. Daarmee kan Altena laten zien dat ze dit jaar trotse doorkomstgemeente is van de Ronde van Spanje.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen overhandigde woensdag in Baarle-Nassau, Etten-Leur, en Dongen speciale komborden aan elf wethouders van West-Brabantse gemeenten.

De borden worden onder de naamborden aan de gemeentegrens bevestigd en maken duidelijk dat dit een doorkomstgemeente van La Vuelta Holanda is. Van Gruijthuijsen: "De Vuelta past precies in ons sportbeleid. We gebruiken sport om Brabant sterker te maken, op sportgebied maar ook als het gaat om leefbaarheid, vrijetijdseconomie en heel veel andere aspecten. De Vuelta levert daar natuurlijk een geweldige bijdrage aan."

's-Hertogenbosch

Op 15 augustus is 's-Hertogenbosch de startplaats van de tweede etappe, die door Brabant naar Utrecht voert.

Op 16 augustus start en eindigt de derde etappe van de grote wielerronde in Breda. Dit is dus een volledig Brabantse etappe, die het peloton door heel West-Brabant voert. Om dat goed zichtbaar te maken, hebben deze gemeenten nu een speciaal bord op de plek waar de wielerhelden de gemeente binnenkomen.

https://www.lavueltaholanda.com