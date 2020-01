Voltena struikelt

WERKENDAM • Voorafgaand aan de competitiewedstrijd in de Topdivisie volleybal bij de dames stond het team van IMS Voltena Dames 1 op de derde plaats in de competitie, en na afloop van de wedstrijd die gespeeld werd tegen Booleans/VV Utrecht Dames 1 staan ze dat nog steeds, zij het dat deze plaats nu met ditzelfde Utrecht gedeeld wordt.

De rechtstreekse confrontatie ging zaterdag met 3-0 verloren.

Inmiddels zijn de Voltena-dames zich alweer aan het voorbereiden op de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter OBEG Donitas Dames 1 uit Groningen, waarvoor a.s. zaterdag om 16.30 uur het startsignaal gegeven wordt in sporthal De Crosser in Werkendam.