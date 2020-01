SKV knalt het nieuwe jaar in

SLEEUWIJK • Na een sterke eerste helft van de competitie is SKV zaterdag ook de eerste wedstrijd van 2020 goed gestart.

Tegen nummer laatst Oranje Zwart/De Hoekse uit Mijnsheerenland werd het 19-9. SKV mag zich nu gaat opmaken voor de uitwedstrijd tegen Sperwers uit Rotterdam. Deze ploeg verloor zaterdag verrassend, zodat SKV zich minimaal één wedstrijd koploper mag noemen.

Aanvang van de wedstrijd is 16:45 uur in De Sportmotor in Rotterdam.