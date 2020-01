Vijf medailles voor turnsters WIK

WIJK EN AALBURG • De jonge turnsters van WIK uit Wijk en Aalburg hebben afgelopen weekend vijf medailles in de wacht gesleept.

In Kaatsheuvel turnden negen meisjes hun eerste voorronde.

Raisa, Fenna, Emi, Lisa en Rosa lieten geweldige oefeningen zien op het niveau instap D3. Op de smalle balk bleven zij allemaal staan en Fenna en Emi ontvingen hele hoge punten. Ook op brug werd er netjes geturnd wat resulteerde in het 1e punt op dit toestel voor Emi en het 3e punt voor Lisa. Voor het eerst mochten de meisjes op de grote vloer hun oefening laten zien. Dat was wat onwennig, maar ook hier turnden zij superknap mooie en nette oefeningen.

Feest

De eindstand was een groot feest voor WIK: Fenna Groeneveld werd 1e, Emi Vos 2e, Raisa Booi 4e, Rosa Janga 5e en Lisa Hartman 6e.

In de volgende ronde mochten Lieke en Zoë turnen (Pupil 1 D3). Lieke turnde op vloer erg netjes en ontving dan ook het hoogste punt voor dit toestel van alle twintig deelneemsters. Zoë ontving op brug het hoogste punt mede door haar hoge zwaaien. Op sprong was het Lieke die aan kop ging. Ook op balk lieten de meiden zien dat zij flink vooruit zijn gegaan. Zoë turnde een hele goede handstand en ook hier ontving zij het hoogste punt van alle deelneemsters.

Met een verschil van slechts 0.05 werd Zoë Riedijk 1e en Lieke van Rijswijk 2e.

In de derde ronde was het de beurt aan Isa en Emmelie (Pupil 1 D2). Na drie toestellen stond Emmelie 1e in het klassement en Isa 3e en uiteindelijk sloten zij de wedstrijd af met respectievelijk een 5e en een 7e plaats.

Mooie elementen

Tegelijkertijd in de andere baan turnden Lieve, Anouk en Esther (5e divisie Junior F). Ook zij startten op balk. Lieve en Anouk lieten mooie elementen zien. Esther turnde op balk een stabiele oefening zonder fouten en met goed uitgevoerde elementen.

Op sprong turnde Lieve een mooie overslag en overslag halve draai over de pegasus. Beide goed voor een hoog cijfer. Ook op vloer turnde Lieve een mooie oefening op muziek met goed uitgevoerde elementen en ontving het derde cijfer. Bij het inturnen op brug draaide zij een blaar op haar hand. Met een goed ingepakte hand heeft zij toch nog een knappe oefening neer kunnen zetten.

Anouk turnde twee mooie sprongen. Op vloer turnde ze een hele hoge salto achter haar arabier. Ook op brug turnde ze een goede oefening zonder fouten, maar ze miste hier nog wat moeilijkheid. Esther liet op brug een mooie en goed uitgevoerde oefening zien.

De uitvoering was zo goed dat ze het tweede cijfer kreeg. Het onderdeel sprong verliep op de wedstrijd veel beter dan op de trainingen. Op vloer vergat ze om achter haar arabier een flikflak te turnen, dat kostte de nodige punten. Lieve mocht heel knap de zilveren medaille in ontvangst nemen. Esther eindigde op de 6e plaats en Anouk als 8e.