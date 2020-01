Virtus verrast Zeemacht in eigen huis

WERKENDAM • Virtus verbaasde zaterdag vriend en vijand door met een gehavend team in Den Helder het onmogelijke te presteren: winnen van nummer 4 MSV Zeemacht met 71-77.

Nooit eerder wonnen de Werkendammers een wedstrijd in Den Helder.

Met slechts negen spelers maakte Virtus zaterdag de verre reis langs het Noordhollandsch Kanaal. Het team van coach Dusan was gebrand op een goed resultaat en speelde als vanouds met veel strijd en goed verdedigend werk. Virtus startte met Niels Plieger, Cas Vos, Gavin van der Wall, Peter van der Stelt en Ton Visser.

Toon gezet

Vanaf de sprongbal nam Virtus direct de leiding. Niels Plieger rammelde een driepunter binnen en de toon van de wedstrijd was gezet. Gavin en Cas scoorde uit fraaie drives. Virtus speelde een geweldig eerste kwart en Zeemacht liet zich verrassen. Het eerste kwart eindigde dan ook in 18-26.

In het tweede kwart kwam Zeemacht iets terug, maar Virtus hield de opgebouwde voorsprong in stand. Coach Dusan wisselde door met Stijn Visser, Matas Magila en Martijn Both en ook deze mannen hielden stand tegen Zeemacht. Niels Plieger (18 punten) speelde een dijk van een wedstrijd, was overal en stuurde zijn team aan. Cas Vos reboundde en scoorde sterk (14 punten) en hield tevens hun beste lange man Mickey Kolhorn op 7 punten. De ruststand in Den Helder was 39-43.

Eerste wedstrijd

Na de rust ging Virtus verder met waar het gebleven was: de eerste uitwedstrijd winnen in de Promotie Divisie. Man van de wedstrijd was zonder meer Gavin van der Wall. Hij was niet te stoppen. Zijn penetraties in de bucket maakten Zeemacht gek. Dan weer een assist, dan weer een steal en als ze te dicht op hem kropen pakte hij de drive en bij te veel ruimte rammelde hij de driepunters binnen. Gavin drukte 28 punten af.

Het laatste kwart speelde Virtus ervaren uit, met nog 3 minuten te gaan kwam Zeemacht nog wel op voorsprong 68-67, maar scores van Niels, Cas en Gavin gooide de wedstrijd op winst. Na afloop was de vreugde groot en werd er fluitend langs het kanaal naar huis gereden.

Komende zaterdag 25 januari wil Virtus de goede vorm doorzetten en wel tegen koploper Dreamfields Dolphins, Aanvang van dit duel is 19:30 uur in sporthal De Crosser in Werkendam.