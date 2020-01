CFM/Transito zakt naar tiende plaats na nieuwe nederlaag

WERKENDAM • CFM/Transito is het nieuwe jaar vrijdagavond begonnen met een nederlaag. In eigen huis werd met 3-6 verloren van nummer 3 ZVV Den Haag. De Werkendammers zijn in de 1e divisie B inmiddels afgezakt naar de tiende plek.

CFM/Transito begon niet goed aan de eerste helft. Het team, waar veel vaste spelers gemist werden, kreeg geen grip op de tegenstander uit Den Haag. Het was dan ook niet gek dat ZVV Den Haag met een 0-4 voorsprong de rust in ging. CFM/Transito kreeg weinig kansen in de eerste helft, terwijl de bezoekers veel effectiever en gevaarlijker waren.

Geen aanspraak op een punt

In de tweede helft begon CFM/Transito een stuk sterker. Dit resulteerde in een aantal goede kansen en de 1-4. De achterstand was echter al te groot om nog aanspraak te kunnen maken op een punt of zelfs meerdere punten. Met een vijfde veldspeler werd er nog een aantal keer gescoord, maar de Werkendammers verloren terecht met 3-6 van ZVV Den Haag

De volgende wedstrijd van CFM/Transito is op 31 januari. De Werkendammers spelen dan wederom thuis. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt tegen Madereros CF.