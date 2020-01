Ronde van Werkendam wordt Omloop van de Biesbosch

WERKENDAM • De Ronde van Werkendam, 63 jaar lang goed voor wielerspektakel in het dorp, wordt omgedoopt tot de Omloop van de Biesbosch.

"Het is tijd voor iets nieuws", vindt Jan Groeneveld, voorzitter van Stichting Wielervrienden Werkendam. Niet alleen komt er een andere naam voor het jaarlijkse wielerfestijn in Werkendam, ook de datum van de koers en het parcours worden anders.

Op zaterdag 16 mei wordt de Omloop van de Biesbosch gereden, door Basisleden/Regiorecreanten, Sportklasse en Amateurs. In 2019 konden renners al kennis maken met een koers door de Noordwaard, maar voor 2020 is de knoop inmiddels definitief doorgehakt.

Bezoekersaantal loopt terug

"De tijd dat een criterium in een dorp veel publiek trok is voorbij", laat de organisatie, in handen van trainingsgroep De Groenen, Stichting Wielervrienden Werkendam, RC Jan Van Arckel en KNWU, weten.

"De wielerronde in Werkendam is altijd goed bezet geweest, vroeg in het seizoen en fijn om te rijden. Niettemin moet er elk jaar veel werk verzet worden, loopt het aantal bezoekers terug en gaat de belasting voor de dorpskern tellen."

Bovendien kent de Noordwaard sinds enkele jaren een 'mooi nieuw wegennetwerk'. "Een prachtige omgeving én ideaal voor een wielrenwedstrijd. Niet alleen de locatie is fantastisch om doorheen te fietsen, ook het tijdstip in de kalender is beter passend bij deze nieuwe ronde."

Renners kunnen zich binnenkort inschrijven op de website van de KNWU. Tot die tijd kunnen ze op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen via Facebook, Twitter en Instagram.