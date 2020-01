Records tijdens competitiewedstrijd Biesboschzwemmers

WERKENDAM • De eerste wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar was voor ongeveer 30 leden van de Biesboschzwemmers de derde competitiewedstrijd. Na twee wedstrijden nemen de Biesboschzwemmers een plaats in de middenmoot in en de verwachting is dat dit na de derde wedstrijd niet veranderd is.

Naast de 25 persoonlijke records, werden dit weekend ook drie clubrecords aangescherpt.

Tess Vonk en Lars de Kooter hebben dit seizoen al diverse clubrecords gezwommen en ook in Gorinchem was het deze middag weer raak.

Tess Vonk

Tess was de eerste die een clubrecord zwom, zij deed dit op de 200 meter schoolslag. Ze zwom deze afstand voor de eerste keer en liet een goede race zien. Ze was ongeveer zeven seconden sneller dan het oude record.

Lars de Kooter

Lars mocht ook 200 schoolslag zwemmen en hij zwom dit nummer voor de tweede keer in zijn zwemleven. Lars was ruim acht seconden sneller dan zijn inschrijftijd en hiermee verbeterde hij zijn eigen record bij de jongens onder 11 jaar, maar Lars was ook sneller dan het record bij de jongens onder 13 jaar.

De dames en heren hadden ook de 200 schoolslag op het programma staan en alle zwemmers wisten goede tijden te noteren. Vooral Annette Wijnja was heel tevreden met haar race en tijd. Naast de schoolslag stonden er voor de heren en dames ook 50 vlinderslag en 100 rugslag op het programma.

Jade Groeneveld wist haar tijd op de rugslag aan te scherpen, ondanks een mindere start en finish en Mandy Swart was sneller dan haar inschrijftijden op zowel de vlinderslag als de rugslag. Sacha Maas traint door haar studie niet meer zo vaak, maar toch was ze deze middag op de 50 'vlinder' en 100 'rug' sneller dan ooit. In beide gevallen ging het om ongeveer een halve seconde.

Romée van Rossem was deze middag ook in goeden doen. Op zowel de 100 vrije slag als de 200 wisselslag wist ze haar tijden aan te scherpen. Op de 100 vrije slag haalde ze bijna vijf seconden van haar tijd af en bleef hierdoor binnen de één minuut en tien seconden. De winst op de 200 wisselslag was nog groter, Romée was bijna elf seconden sneller dan haar beste tijd.

Tijd aanscherpen

Behalve deze zwemmers wisten ook Mirthe Bults, Mirte Delleman, Amy de Kooter, Anne en Rens Lisman, Jansje de Ridder, Nadine Scheeve, Margonda Versluis, Rik Vink, Maud Vonk en Anieke aan de Wiel één of meerdere tijden aan te scherpen. In de meeste gevallen ging het niet om tienden, maar één tot meerdere seconden.

In ongeveer 10 gevallen werd een afstand voor de eerste keer gezwommen en dus was het niet mogelijk om een tijd te verbeteren, maar er werden mooie tijden op de diverse nummers genoteerd.

Over een week staat de volgende wedstrijd op het programma en medio maart is de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen.