Rick Sonnema opnieuw Nederlands kampioen kata

WIJK EN AALBURG • Rick Sonnema mocht zondag in Apeldoorn zijn Nederlandse titel kata bij de senioren verdedigen en hij deed dat met succes.

Net als vorig jaar mag de Wijk en Aalburger zichzelf in 2020 Nederlands kampioen kata noemen.

De wedstrijd was op basis van het nieuwe WKF-puntensysteem. In een zware poule wist Sonnema in de eerste ronde als eerste te eindigen met een 23.62 als score. In de tweede ronde werd Sonnema met een score van 24.82 wederom eerste in de poule.

Finale

Door in deze ronde te winnen mocht de karateka zichzelf klaarmaken voor de finale.

In een mooie eindstrijd wist hij overtuigend de winst naar zich toe trekken met een score van 25.02.

"Een mooi begin van 2020 en een goede opsteker om de titel met succes te kunnen prolongeren", laat Sonnema in een reactie weten.