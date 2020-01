Voltena begint nieuw jaar goed

WERKENDAM • IMS Voltena Dames is het nieuwe jaar overtuigend gestart.

Na een kleine winterstop betraden de dames van IMS Voltena afgelopen zaterdag weer het centercourt in de thuissporthal De Crosser in Werkendam.

Dit was de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar waarmee tevens de tweede seizoenshelft van start ging. Dat betekent dat IMS Voltena voor de tweede keer dit seizoen tegenover Prima Donna Kaas Huizen Dames 1 stond. Dit team sloot het jaar 2019 af met een aantal mooie overwinningen tegen hogergeplaatste teams, en de bezoeksters wilden deze winnende lijn doortrekken in 2020.

Maar ook IMS Voltena, op de derde plaats in de op één na hoogste divisie in Nederland, zal voor de volle winst blijven strijden.

Net zoals afgelopen jaar regelmatig gebeurde, startte IMS Voltena zaterdag de eerste set met een kleine achterstand. Veel teams raken gestrest als er direct na het eerste fluitsignaal tegen een achterstand wordt aangekeken, maar de dames van IMS Voltena niet.

Herpakken

Ze herpakken zich snel, raken op dreef en gaan als een sneltrein door de wedstrijd heen. Met een ruim puntenverschil in alle drie de sets maken de meiden van het thuisspelende team duidelijk dat er geen punten in Werkendam te halen zijn: 25-16, 25-17, 25-12.

Met deze mooie start van de tweede helft is IMS Voltena volop gebrand om meer punten te pakken in 2020.

De aandachtspunten uit deze wedstrijd worden in de aankomende trainingsweek weer opgepakt om komende week te kunnen schitteren tegen Booleans/VV Utrecht Dames 1. In Utrecht mag IMS Voltena in Sportcentrum Galgenwaard op 'super saturday' om 20:00 uur de tweede wedstrijd van het jaar spelen.

De eerstvolgende thuiswedstrijd staat op het programma op zaterdag 25 januari, als om 16:30 uur rodelantaarndrager OBEG Donitas Dames 1 uit Groningen op bezoek komt.