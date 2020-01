Regiorijders doen het goed in wintercompetitie

Woudrichemmer Daan van Vuuren won in de B-klasse. (Foto: Jan de Bruin)

REGIO • Rijders uit de regio hebben zaterdag tijdens de zevende wedstrijd van de wintercompetitie in Groot-Ammers meerdere podiumplaatsen behaald.

Mika Bouman uit Rijswijk eindigde als tweede in de A-klasse en hij verstevigde daarmee zijn leiderspositie in het algemeen klassement. Ruben van der Stelt uit Nieuwendijk werd zaterdag derde en staat hierdoor tweede in het klassement.

Daan van Vuuren uit Woudrichem won de wedstrijd in de B-klasse en Werkedammer Pieter van der Sluijs werd hier vierde. Bij de dames eindigde Noa Stolk uit Nieuwendijk als tweede en ze staat eveneens tweede in het algemeen klassement.

Alle uitslagen

Alle uitslagen van de regiorijders van zaterdag op een rijtje: Uitslag A-klasse: 2. Mika Bouman (Rijswijk) 3. Ruben van der Stelt (Nieuwendijk); Uitslag B-klasse: 1. Daan van Vuuren (Woudrichem) 4. Pieter van der Sluijs; Uitslag B-Masters: 2. Jacco van Mastrigt (Nieuwendijk); Uitslag C-klasse: 2. Noa Stolk (Nieuwendijk); Uitslag D-klasse Jongens: 3. Luuk Viveen (Woudrichem); Uitslag D-klasse Meisjes: 1. Elena Poppelaars (Sleeuwijk); Uitslag G-klasse Jongens: 1. Niek Wolthuis (Hank).

De volgende wedstrijd is op aanstaande zaterdag 18 januari. Dan komen de renners samen aan de Slingelandse Plassen in Goudriaan en de wedstrijd wordt georganiseerd door comité Ottoland.

Alle uitslagen en klassementen zijn te vinden via onderstaande website.

http://www.janvanarckel.nl/wintercompetitie