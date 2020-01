Edwin Straver start als titelverdediger aan Dakar 2020

RIJSWIJK • In 2019 wist Edwin Straver op de laatste dag van de Dakar Rally het kistklassement van de Motul Originals op zijn naam te schrijven en dus staat de 48-jarige Rijswijker zondag als titelverdediger aan de start van de Dakar 2020.

Dat maakt het volgens Straver bij de administratieve keuring in Jeddah 'toch weer spannend'.

Saoedi-Arabië

Straver kwam donderdagochtend aan in Saoedi-Arabië en was na een kort nachtje van anderhalf uur slaap als een van de eersten aan de beurt voor het papierwerk voorafgaand aan de start van de rally aanstaande zondag.

"Ik wil het zo snel mogelijk afhandelen, dan is het maar klaar. En dan kan ik ook mijn tentje gaan opzetten en gaan slapen, want dat is er vannacht bij ingeschoten. Ik slaap hier gewoon op het servicepark."



Bij de Motul Originals kwam Straver al een paar bekenden tegen van vorig jaar, maar hij zag ook veel nieuwe gezichten. Dit jaar staan er zo'n veertig kistrijders aan de start. Het is de bedoeling dat het uitgroeit naar vijftig tot zestig.

Trucks

"Er zijn nu al twee trucks voor het vervoer van onze spullen", vertelt Straver.

De uitbreiding draagt er ook aan bij dat het lang niet vanzelfsprekend is dat Straver weer kans maakt op de titel. "We beginnen gewoon weer opnieuw, alsof het de eerste keer is. Ik heb ook nog helemaal niet naar de route gekeken. Ik weet dat we zondag in de eerste etappe langs de kust naar het noorden rijden, maar verder weet ik nog niets. Dat ga ik morgen allemaal eens op m'n gemak bekijken."



Jeddah

Van Jeddah heeft hij ook nog niet veel gezien. "Vanochtend van het hotel naar het servicepark heb ik gezien dat het hartstikke dor en droog is. En het is lekker warm. Verder laat ik het allemaal op me afkomen als we onderweg zijn."