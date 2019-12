Mika Bouman en Fausto van Tuijl fietsen naar winst

• Mika Bouman aan de leiding in de A-klasse. (Foto: aangeleverd)

REGIO • Tijdens de zesde wedstrijd van de wintercompetitie bij Jan van Arckel in Hoornaar werd Mika Bouman uit Rijswijk tweede in de A-klasse. Hij leidt het klassement. Fausto van Tuijl uit Nieuwaal won andermaal de B-klasse en staat ook nog steeds bovenaan het klassement.

Ruben van der Stelt en Sam Stolk uit Nieuwendijk werden respectievelijk derde en vijfde in de A-klasse

Snelle start

Een snelle start van Ruben Nederveen, Mika Bouman, Wim de Bruin en Ruben van der Stelt waren voor Jesse Bikker geen belemmering om vanuit het achterveld snel naar voren te rijden. Bikker rijdt dit seizoen geen volledige competitie, maar was tot dusver bij elke deelname de beste. Ook in Hoornaar kwam hij vooraan te rijden, maar werd deze keer fel op zijn huid gezeten door Mika Bouman. Deze lichtgewicht uit het Brabantse Rijswijk toonde zijn behendigheid op de gladde slingerpaden en daagde Jesse Bikker regelmatig uit door brutaal de koppositie over te nemen.

Achter dit tweetal ging de strijd om de ereplaatsen tussen klassementsleider Ruben van der Stelt, Ruben Nederveen en Sam Stolk. Jonge talenten die kort op het vinkentouw zitten. Wim de Bruin kon zich na de griep nog niet helemaal mengen in de strijd en moest genoegen nemen met de zesde plaats.

De koplopers hielden het spannend tot de laatste ronde. De meer ervaren Jesse Bikker trok aan het langste eind, Mika Bouman werd voor zijn prestatie beloond met de eerste plaats in het klassement.



Uitslag A-klasse: 1. Jesse Bikker (Hoogblokland) 2. Mika Bouman (Rijswijk) 3. Ruben van der Stelt (Nieuwendijk) 4. Ruben Nederveen (Hardinxveld) 5. Sam Stolk (Nieuwendijk).

Klassement A-klasse: 1. Mika Bouman, 2. Ruben van der Styelt, 3. Wim de Bruin, 4. Ruben Nederveen, 5. Barry Mostert (Giessenburg).

B-klasse

Met de start in volgorde van het klassement namen Sten Hopstaken en Fausto van Tuyl meteen de leiding. Adriaan Brandwijk klampte enige ronden bij dit duo aan en legde zo de basis voor een mooie derde plaats. Senna Middelkoop kreeg al in de eerste ronde met pech te kampen en kon niet meer meedoen voor de ereplaatsen. Daan van Vuuren vocht zich naar de vierde plaats ten koste van Bart Wolthuis.

De twee koplopers waren aan elkaar gewaagd, maar op de finish was Fausto van Tuyl toch weer de snelste en verstevigde zijn leiderspositie in het klassement.

Uitslag B-klasse: 1. Fausto van Tuyl (Nieuwaal) 2. Sten Hopstaken (Noordeloos) 3. Adriaan Brandwijk (Molenaarsgraaf) 4. Daan van Vuuren (Woudrichem) 5. Bart Wolthuis (Hank).

Klassement B-klasse: 1. Fausto van Tuyl, 2. Sten Hopstaken, 3. Senna Middelkoop (Gorinchem), 4 Adriaan Brandwijk, 5. Bart Wolthuis..