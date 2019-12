Titelregen voor Biesboschruiters bij kringkampioenschappen dressuur

WERKENDAM • Afgelopen weekenden werden op diverse plaatsen de kringkampioenschappen dressuur voor paarden en pony's georganiseerd. Deze hebben diverse titels opgeleverd voor amazones van de Biesboschruiters. Er waren zelfs leden die meerdere titels in de wacht sleepten.

Allereerst waren de klassen B t/m L2 paarden aan de beurt. Kim Noordijk werd hier in de L2 kringkampioen met de 4-jarige Kingsdale.

Het weekend daarop werden de klassen Z1 t/m ZZ licht paarden in Dordrecht verreden. In het ZZ licht was de titel voor Mara de Vries met Icerole DVB. Ditzelfde weekend werden in Papendrecht ook de klassen B t/m Z2 pony's verreden. Ilse de Wilde wist hier twee titels mee naar huis te nemen. In de M behaalde ze de titel met Mazzaro en in de hoogste klasse (Z) met haar pony Falco.

Ten slotte werden afgelopen weekend in Zwijndrecht de laatste klassen voor de paarden verreden. Te weten de M1 en M2. Kim Noordijk wist hier beide titels mee naar huis te nemen. In de M1 deed ze dit met Jupiter en in de M2 met D'Joep. Mara de Vries werd in deze laatste klasse reservekampioen met Probarn Julavanck PP.

De Biesboschruiters kunnen dus terugkijken op heel succesvolle kringkampioenschappen. Nu op naar de regiokampioenschappen.