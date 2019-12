Voltena sluit jaar winnend af

WERKENDAM • Voltena heeft de eerste competitiehelft afgesloten met een zege op Koffievoordeel.nl/Sudosa-Desto.

De dames van IMS/Voltena hadden nog niet eerder tegen deze promovendus gespeeld. Wel komen sommige meiden elkaar jaarlijks tegen op de beachvolleybalvelden, dus onbekenden voor elkaar waren de teams zeker niet.

In de eigen Crosser in Werkendam werd het 3-0 tegen de promovendus: 26-24, 25-14 en 25-23. Echter, de setstanden liegen er niet om en laten zien dat deze pot niet zomaar is gewonnen.

Hier en daar wat ups en downs aan de kant van het thuisspelende team en wat tactische balletjes van de tegenstander zorgden ervoor dat voornamelijk set 1 en 3 spannend bleven. Met het einde van deze wedstrijd is de eerste helft van het seizoen dus alweer gespeeld. Tijd voor IMS/Voltena Dames 1 en hun begeleidingsteam om even stil te staan bij de goede punten en de verbeterpunten. Hieraan kan verder gebouwd worden om er weer vol voor te kunnen gaan op 11 januari.

Daarnaast staat IMS/Voltena ook graag even stil bij het publiek en de sponsoren. Tijdens thuiswedstrijden en zelfs tijdens uitwedstrijden juichen ze elke keer weer mee bij een gescoorde bal, en de sponsoren maken het functioneren van dit team ook financieel mogelijk.

IMS/Voltena is ontzettend trots op deze achterban en kan niet wachten om met hen aan hun zijde op zaterdag 11 januari om 16:00 uur te starten aan de tweede competitiehelft.

Toeschouwers zijn dan van harte welkom in De Crosser in Werkendam om de thuiswedstrijd tegen PDK Huizen Dames 1 te aanschouwen.