SKV pakt koppositie

SLEEUWIJK • SKV heeft na vier wedstrijden in de zaal de koppositie gepakt.

Zaterdag werd mede-koploper Olympia met 16-12 aan de kant gezet.

Team van de week SKV B1 was de extra stimulans om te knallen deze middag. De korfballers uit Sleeuwijk begonnen sterk en geconcentreerd aan de wedstrijd en de eerste aanvallen van SKV werden sterk gespeeld.

Binnen 10 minuten stond er een 4-0 voorsprong op de borden. Robin Duizer was ongrijpbaar voor de verdedigers van Olympia. In de eerst helft kon hij vier maal tot scoren komen.

Time-out

Bij de 5-1 van Stefan de Jong, die een sterke eerste helft speelde, moest de coach van Olympia grijpen naar een time-out. Dit had weinig effect, want SKV bleef sterk spelen. SKV begon sterk na de rust. Rebounder Arne van Weelden was in de tweede helft belangrijk voor de ploeg. De 9-5 van afstand was uit zijn handen. Daarna zelfs de 10-5 en 11-5 van Joost de Jong na goed ondersteunend werk van de dames.

Cristhel Duijzer speelde verdedigend een sterke wedstrijd tegen een sterke aanvallende dame. Het vak van Arne van Weelden had de tweede helft wat moeite met de verdedigende druk van Olympia, maar met telkens een aanvallende wissel, met good old Roeland van der Zouwen voor Stefan de Jong, werden er even andere kansen genomen en gecreëerd. Arne van Weelden kon zo een prachtige aanval afronden met een korte kans.

De score werd steeds verder uitgebouwd naar zelfs 14-6. Olympia kwam nog wel even terug naar 14-10, maar weer een schot van Van Weelden was de nekslag. De wedstrijd, onder de goede leiding van scheidsrechter B. de Jong uit Hardinxveld, eindigde in 16-12.