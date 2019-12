Ongeduldig ZVDO wint toch

ANDEL • ZVDO heeft zaterdag het laatste duel van 2019 met 5-7 gewonnen van Lutra in Helmond.

De Andelse waterpoloërs stijgen hierdoor naar de zesde plaats in het klassement.

De eerste periode ging gelijk op. ZVDO creëerde kansen, maar miste nog de laatste afronding. Via de mid-voor wist de thuisploeg toch de score te openen. Lutra had meer moeite om het doel te vinden. Dit kwam zeker omdat ZVDO het verdedigend goed dicht hield. Op één klein momentje na, wat in een strafworp resulteerde. Uit de strafworp kon ook Lutra hun eerste doelpunt maken. Einde van de periode stond het 1-1.

De tweede periode liet exact hetzelfde beeld en scoreverloop zien als de eerste periode. Het enige verschil was dat nu ZVDO scoorde uit een strafworp. Wederom wist ZVDO hun kansen niet te verzilveren.

Dat de kansen niet verzilverd werden, ging bij de mannen uit Andel tussen de oren zitten. Er werd onrustig en te gehaast gespeeld. Dit kwam het spel niet ten goede. Bij waterpolo mag een aanval maximaal 30 seconden duren, maar het merendeel van de aanvallen duurde niet langer dan 15 seconden. Het geluk voor ZVDO was dat Lutra ook niet door de verdediging van ZVDO kwam. De laatste periode werd met een stand van 4-4 ingegaan.

Direct in de vierde periode wist ZVDO op voorsprong te komen. Na een time-out die op een perfect moment werd aangevraagd, stelde ZVDO zich op bij een man-meer situatie. Hieruit wist ZVDO een gaatje van 2 doelpunten te slaan. Hierna kwam ZVDO niet meer in gevaar. Met een counter wist ZVDO het verschil op 3 punten te zetten. In een allerlaatste poging wist Lutra ook nog een doelpunt te maken, waardoor de uitslag 7-5 werd, in het voordeel van ZVDO.