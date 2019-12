Brabantse records en clubrecords voor Biesboschzwemmers

WERKENDAM • Een week voor de clubkampioenschappen is door ruim dertig zwemmers van De Biesboschzwemmers deelgenomen aan twee wedstrijden. In Oosterhout kwamen zwemmers tussen zeven en vijftien jaar aan de start en in Eindhoven gingen de masters het water in voor hun laatste wedstrijd van de Zuidelijke Cirkel 2019. Er werden meerdere records gebroken.

Dit seizoen heeft Tess al vijf Brabantse records gezwommen en in Oosterhout kwamen er nog twee bij. Op de 100 vlinderslag had ze eerder in dit seizoen al het record verbeterd en in Oosterhout haalde ze hier nog eens ruim vier seconden af. Halverwege haar race, dus na 50 meter, was ze ook nog eens ruim een halve seconde sneller dan het oude record. De tijd op de 100 meter betekende ook nog een clubrecord bij meisjes onder 11 jaar.

Ook Lars de Kooter wist een clubrecord te zwemmen en deze keer niet op een lang nummer. Lars was op de 100 schoolslag sneller dan de oude toptijd die al sinds 2004 in de boeken staat. Naast de club- en Brabantse records werden er ook nog vele persoonlijke records genoteerd. Amy de Kooter, Anne Lisman, Jansje de Ridder, Rik Vink, Maud Vonk, Mirte Delleman, Floor van Dijk, Suze de Heus, Tessa Mandemakers, Shanya Muilenburg, Romée van Rossem, Roos Suppers en Margonda Versluis wisten dit te realiseren. Een goede voorbereiding op de clubkampioenschappen die het komende weekend op de planning staan.

Masters Biesboschzwemmers derde in Zuidelijke Cirkel 2019

Na vijf wedstrijden stonden de zwemmers vanaf 20 jaar op een derde plaats in het tussenklassement en de kans op een andere klassering dan derde was miniem. Na ruim vier en een half uur zwemmen bleek ook dat de 'oudjes' van de Biesboschzwemmers derde in het klassement waren geworden. Naast het verenigingsklassement waren er ook vele prijzen in de persoonlijke klassementen.

Tijdens de wedstrijd in Eindhoven werden er ook nog diverse clubrecords verbeterd. Paul Wijnja en Nico Swart verbeterden allebei op een sprintnummer de oude toptijd. Paul deed dit op de 25 vrije slag en Nico op de 25 schoolslag. Voor Nico was er ook nog een clubrecord op de 50 rugslag. Hierop was hij ruim een tiende sneller dan zijn oude clubrecord. Nadine Scheeve was de laatste die een persoonlijk clubrecord wist te noteren. Nadine zwom op de 800 vrije slag naar een mooie clubrecord. Het laatste clubrecord werd op de 4x200 vrije slag heren estafette gezwommen. Wouter van der Stelt, Sander van Tilburg, Erik Huisman en Pieter Pijnenburg staan op dit nummer als recordhouders in de boeken.

Wouter, Nico en J.P. waren sneller dan ooit op de 25m schoolslag en voor Mandy Swart was er een nieuwe persoonlijk toptijd op de 50 vrije slag. Ook Pieter was sneller dan ooit op de 50 'vrij', maar ook op de 50 vlinderslag verbeterde hij zijn oude toptijd. Nadine wist op de 800 vrije slag haar persoonlijk record met ruim veertien seconden aan te scherpen.

Over ruim een maand zullen diverse masters in Rotterdam aan de start verschijnen van de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen, maar eerst staan op zaterdag voor kerst de clubkampioenschappen op de planning waar de diverse titels verdeeld gaan worden.