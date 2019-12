Vier medailles voor turnsters WIK

WIJK EN AALBURG • Negen van de dertig selectieturnsters van WIK namen zondag deel aan hun eerste KNGU-voorwedstrijd van dit seizoen. Ze pakten vier medailles.

Sarissa, Fay, Gwen en Lynn moesten vroeg hun bed uit, turnden in de categorie Junior supplement G en waren wat zenuwachtig. Ze begonnen op vloer en lieten daar mooie oefeningen en elementen zien op muziek. De jury beoordeelde de oefeningen dan ook met een mooi cijfer. Sprong is absoluut niet het favoriete toestel van de meiden. Lynn sprong zoals ze nog nooit had gedaan en kreeg terecht het hoogste cijfer.

Ook Sarissa en Fay sprongen stegen boven zichzelf uit en ontvingen een mooi cijfer. Op brug lieten Lynn en Sarissa zien de oefenstof goed te beheersen en kregen de hoogste cijfers voor dit toestel. Fay en Gwen turnden een nette oefening. Fay turnde een stabiele balkoefening zonder vallen en kreeg daar een hoger cijfer voor. Ook Gwen turnde een stabiele balkoefening en liet zelfs een radslag zien. Lynn turnde voor het eerst een nieuw element, de salto achteruit. Zij mocht ook hier het hoogste cijfer op haar naam schrijven.

Mooie prestaties

De meiden hebben mooie prestaties geleverd. Lynn behaalde een superknappe eerste plek. Sarissa eindigde op de vijfde plek, Fay als tiende en Gwen als veertiende.

In de ronde daarna was het de beurt aan Anne van Rijswijk om te turnen. Zij turnt in de categorie Jeugd D3. Anne begon heel netjes op vloer zonder fouten. Op sprong betoverde ze de jury en trainster met een perfecte overslag en ontving daarvoor het hoogste cijfer. Anne had zin in haar brugoefening en liet een mooie oefening zien. Haar laatste toestel was balk. Anne vond het toch wat spannend om de salto achteruit te doen en er werd besloten een ander element uit te voeren. Ze liep over de balk heen alsof het niets voorstelde en turnde mooie elementen zonder vallen. Anne mocht dik verdiend de zilveren medaille in ontvangst nemen.

Romy, Sanne, Sophie en Fenne (Pupil 2 D3) mochten in de laatste ronde aan de bak in Zierikzee. Sanne startte op balk en liet een hele nette oefening zien. Romy en Sophie bleven er gelukkig ook op maar helaas viel Fenne met de handstand. Op vloer lieten alle vier de meiden super mooie oefeningen zien. En alle elementen werden goed uitgevoerd.

Romy liet twee geweldige sprongen zien op het onderdeel sprong en kreeg hier ook het hoogste punt voor van alle deelneemsters. Ook de andere meiden sprongen netjes.

Brug

Het laatste toestel was de brug. Hier lieten zij ook mooie oefeningen zien. Romy scoorde ook hier heel hoog en Fenne liet hele mooie zwaaien zien. Sophie slaagde erin om alle elementen te turnen en Sanne liet een prachtige hoekhang zien. Romy Dogl werd uiteindelijk eerste en mocht het hoogste podium beklimmen. Sanne Hartman werd super knap derde. Sophie Janga eindigde op de tiende plek en Fenne van der Pol 22e in een sterk deelnemersveld.