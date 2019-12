CFM/Transito hard onderuit tegen hekkensluiter

EINDHOVEN • CFM/Transito heeft de eerste competitiehelft vrijdagavond teleurstellend afgesloten. De Werkendamse futsaleerstedivisionist verloor met 8-2 van hekkensluiter ZVV Eindhoven.

De Werkendammers begonnen slecht aan de wedstrijd tegen de nummer laatst. Al na een paar minuten stonden de gastheren met 2-0 voor, na twee dode spelmomenten. Niet veel later viel ook de 3-0, maar CFM/Transito kon dankzij een treffer van Martijn Lommers toch met een iets beter gevoel de kleedkamer in.

Geen uitzicht op beter resultaat

Ook in de tweede helft een teleurstellend CFM/Transito, dat al snel tegen een 5-1 achterstand aankeek. Uiteindelijk kwamen de Werkendammers nog op 5-2, maar hoop op meer zat er nooit in. De 8-2 nederlaag was dan ook niet meer dan terecht.

CFM/Transito hervat het seizoen weer op 17 januari met een thuiswedstrijd tegen ZVV Den Haag.